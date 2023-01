Oriana Marzoli contro il GF VIP 7 | “Che ansia”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un reality show come quello del Grande Fratello Vip 7 è in grado di mettere a dura prova i concorrenti. Essere costantemente sotto l’occhio delle telecamere, infatti, in alcune situazioni, può spingere a trattenersi. Non bisogna dimenticare che ogni azione viene giudicata ed eventualmente criticata dagli spettatori. Anche durante le puntate di Canale 5 accade la stessa identica cosa. Nelle ultime ore, è stataad esprimere, senza mezzi termini, questo concetto. Dai toni usati, è apparsa piuttosto turbata e stressata dalla situazione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,stanca del reality show: “Non si può fare niente”è un personaggio decisamente ...