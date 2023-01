Oriana e Daniele storia già al capolinea al GF Vip? Lui prende una drastica decisione VIDEO

Tag24

... con le due che si sono riappacificate, e su Twitter sono certi che questo confronto sia stato anch'esso costruito, come il triangolo che sta vedendo protagonistie Luca. Il rientro ...L'attacco di Wilma Goich Il rapporto nato al Grande Fratello Vip traMarzoli eDal Moro continua a stare al centro dell'attenzione sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A ... Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno insieme bacio GF VIP Stasera in tv, lunedì 16 gennaio alle 21.40 su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, ...Manca poco alla nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 16 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, nella famosa Casa di Cinecittà Oriana Marzoli è ...