Ondata di calore nelle acque della Nuova Zelanda

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) - Secondo gli scienziati, leintorno all'Isola del Sudsono più calde di 6 gradi Celsius rispetto al normale a causa dei cambiamenti climatici e del fenomeno meteorologico La Niña. Il Metsoervice neozelandese, che si occupa di monitorare il clima del paese ha dichiarato che queste temperature avranno conseguenze significative per un sistema ecologico basato sullefredde. E non si tratta di un fatto isolato: già l'anno scorso una serie di ondate dihanno provocato un grave sbiancamento di alcune spugne autoctone.

