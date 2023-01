Omicidio suicidio a Trani | trovati senza vita Massimo Petrelli e sua moglie Teresa Di Tondo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è sotto choc. Ieri sera sono stati, 52 anni, e suaDi, 43 anni. La drammatica scoperta è stata fatta in una villetta della campagna cittadina in strada vicinale santa Lucia, all’incrocio con via Duchessa d’Andria. In base alle prime ricostruzioniavrebbe colpito con una serie di coltellate, almeno quattro, all’interno dell’abitazione laDie poi si sarebbe tolto laall’esterno della villetta.

Agenzia ANSA

