Olimpiadi | Warner Bros-Discovery-Eurosport si aggiudicano i diritti tv fino al 2032! A EBU le 200 ore in chiaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una lieta notizia. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato oggi che tutti imedia in Europa per i quattro Giochi Olimpici del periodo 2026/2032 sono stati assegnati all’European Broadcasting Union (EBU) e a(di cui fa parte anche). A seguito del lancio di una gara d’appalto da parte del CIO, l’EBU e, come riportato sul sito dihanno presentato un’offerta congiunta per l’acquisizione dei media rights in 49 Paesi europei (compresa l’Italia) dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dei Giochi della XXXIV Olimpiade di Los Angeles 2028, i XXVI Giochi Olimpici Invernali del 2030 e i Giochi della XXXV Olimpiade di Brisbane 2032, nonché ...

