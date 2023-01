Olimpiadi 2026-2032 | i diritti tv a Ebu e Warner Bros Discovery

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’European Broadcasting Union (EBU) esi aggiudicano imedia in Europa per i Giochi Olimpici. Lo ha annunciato il CIO. Premiata l’offerta congiunta presentata per l’acquisizione in 49 paesi europei dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dei Giochi della XXXIV Olimpiade di Los Angeles 2028, i XXVI Giochi Olimpici Invernali del 2030 e i Giochi della XXXV Olimpiade di Brisbane, nonché per i Giovanili del periodo. L’accordo garantirà la trasmissione in chiaro dei Giochi Olimpici attraverso la rete di emittenti di servizio pubblico dell’EBU, Rai quindi inclusa per l’Italia. Soddisfatto il Presidente del CIO Thomas Bach: ”Siamo lieti di aver ...