(Di lunedì 16 gennaio 2023) La settimana si apre con cieli nuvolosi su gran parte delle pianure e deboli precipitazioni sul finire della giornata di lunedì. Massepiùsono inda martedì, collegate ad una profonda depressione nord-atlantica, che porterà le temperature in linea con le medie di stagione o lievemente inferiori. Le previsioni degli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 16 gennaio 2023 Tempo Previsto: al mattino coperto su gran parte delle pianure, foschie o nebbie sui settori occidentali; poco nuvoloso e ben soleggiato sui monti. Nel pomeriggio nuvoloso in pianura, nubi più compatte a ovest; aumentano le nubi anche in montagna, eccetto l’alta Valtellina dove prevarrà ancora il sole. In serata coperto ovunque e peggioramento del tempo, deboli precipitazioni sparse sulle pianure centro/orientali e...

BergamoNews.it

... c'è chi cade dalle, ignorando le ragioni di quel corteo che si muove senza una meta precisa. Sfilata pacifica, giustoscritta. La manifestazione però ha costretto le forze dell'ordine ...AGI - Una domenica cone pioggia nel nord e nel centro Italia. Correnti fresche e instabili interessano le regioni ...ad aumento della nuvolosità sulla Campania nel corso della giornata e... Nuvole e qualche pioggia: in arrivo correnti d’aria più fredde Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 16 gennaio, la giornata comincerà con il sole in Trentino-Alto Adige, Lombardia occidentale, sulla costa di Liguria e Toscana e nelle isole. Il resto del ...Temperature minime in diminuzione al sud, in aumento sul resto della Penisola, le massime in aumento al sud e in lieve diminuzione al centro-nord ...