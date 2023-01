Nuova versione Windows basata sull’IA entro il 2030

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Microsoft pensa allada lanciareilsull’intelligenza artificiale. Che si tratti di11 o12 poco importa, ciò che invece va preso in considerazione è la direzione intrapresa. A fornire indicazioni su come ha intenzione di muoversi l’azienda di Redmond è Panay, EVP e Chief Product Officer di Microsoft, dal palco del CES 2023 durante il keynote di AMD. È innegabile che l’IA sia il prossimo passo della tecnologia anche se è ancora molto lontana dall’essere pienamente realizzata nonostante il successo di strumenti come chatGPT, che sta spopolando in rete, o DALL-E. Intelligenza artificiale trasforma la tua immagine in un ritratto rinascimentale...

Adnkronos

LaBianchi e - Arcadex arriva nei colori Glacial, Forest e Desert in cinque taglie differenti:... Per risparmiare qualcosa si può optare per latouring con luce LED incorporata, freni e ...Questadella celebre city car della casa automobilistica del leone è già ordinabile in Italia inGT con un listino che cresce di 400 euro rispetto alla precedente... Honda Jazz e:HEV: in arrivo la nuova versione Advance Sport Al Motor Show di Bruxelles 2023 è stata presentata la nuova Abarth 500e Cabrio, variante elettrica dell’apprezzata scoperta dello Scorpione.“Oggi è una bella giornata per la giustizia italiana, perché è stato catturato il più pericoloso dei latitanti mafiosi”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato l’arresto del boss ...