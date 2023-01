Nuova statua per Martin Luther King a Boston | bufera sul web

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Unadedicata all'amore trae la moglie Coretta inaugurata aè stata travolta da critiche e insulti online. Lo riporta il Washington Post. L'opera in bronzo, alta ...

Unadedicata all'amore tra Martin Luther King e la moglie Coretta inaugurata a Boston è stata travolta da critiche e insulti online. Lo riporta il Washington Post. L'opera in bronzo, alta quasi ...