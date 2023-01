Novellino | Il Napoli è straordinario | per me è la squadra più forte d' Europa

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Walter, ex allenatore del, ha parlato a Radio Marte, nel corso di "Marte Sport Live", ecco le sue parole: "Molti pensavano che ilpotesse cedere alla ripresa del campionato e invece ha dimostrato di essere ancora più consapevole della propria forza. Gli azzurri sono straordinari: dietro non prendono pochi gol, sono straordinari negli uno contro uno, davanti la buttano sempre dentro. Secondo me ilè lapiùd'. Anche in Champions League può fare grandi cose. E' lache gioca meglio di tutti, ti diverte, i giocatori sembrano tutti consapevoli dei propri mezzi, provano tutti la giocata...La Juventus l'hanno presa a pallonate".