Non sono le pistole a uccidere le donne

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Martina Scialdone aveva 34 anni. Era un’avvocata specializzata in diritto di famiglia, si occupava divittime di violenza. Aveva deciso di incontrare il suo compagno al ristorante Brado, a Roma, zona Tuscolana. Voleva dirgli che era arrivato il momento di chiudere la loro relazione. Lui, Costantino Bonaiuti, 60 anni e un impiego all’Enav, è un appassionato di armi. In tasca aveva una pistola, la pistola che tutti guardano e descrivono come se fosse la vera colpevole del terzo femminicidio in questo primo scampolo di 2023. La storia di Martina Scialdone. La 34enne uccisa a Roma dall’ex compagno appassionato di armi Quella pistola l’ha estratta Bonaiuti, dopo un litigio che s’è fatto sempre più chiassoso e nervoso dentro il ristorante e si è trascinato sul marciapiede all’esterno. Un colpo a bruciapelo, al petto, alle 23.15. Lui ha provato a scappare, è durato ...