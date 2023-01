Non potete perdervi il Samsung Galaxy S22 da 256GB a questo prezzo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) IlS22 5G oggi 16 gennaio viene proposto, nel taglio da, aldi 699 euro, nella versione italiana e nella nuance cromatica Phantom White. Il device è disponibile subito, con consegna senza costi aggiuntivi già per domani, martedì 17 gennaio (ordinando entro due ore al massimo). Le unità a disposizione sono due, quindi vi consigliamo di affrettarvi a decidere nel caso in cui siate ormai certi di volerlo acquistare. Il 1 febbraio verrà presentato al mondo ilS23, manulla toglie al suo predecessore, di cui molto ancora sentiremo parlare in futuro, a partire dal fronte software, visto che il colosso di Seul è solito riservato agli ex top di gamma pressoché lo stesso trattamento dei flagship in carica (almeno per un certo ...