Non ho voglia di essere preso in giro Paragone sbotta con Prado | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sul Qatargate va in scena un durissimo scontro a Non è l'arena su La7 tra Iuri Mariae Gianluigi. "In ottica liberale, si sta pregiudizialmente senza sé e senza ma dalla parte dei ladri, degli inquisiti, dei corruttori e dei disonesti non perché piacciano il furto o la corruzione, ma perché tutta questa gente quando sottoposta a giustizia diventa la parte debole, la parte rispetto alla quale l'ordinamento deve apprestare tutele. Non perché forse sono innocenti, ma perché gli indagati sono parte debole", spiega. "Quando si ha sentore di una giustizia che somiglia parecchio a quella che abbiamo vissuto anche noi, con la plebaglia a fartondo sotto i balconi delle procure, a chiedere ai magistrati di far sognare il popolo onesto...". "Perché plebaglia?", lo interrompe ...