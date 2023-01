Non è una protesta | è una barbarie Il buon senso di un passante contro Ultima Generazione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La scultura di Maurizio Cattelan "L.o.v.e.", conosciuta anche come il Dito, installata nel 2010 davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano, è stata imbrattata dagli attivisti dicon vernice (lavabile, come ribadiscono nei loro profili social). Gli ambientalisti hanno esposto anche uno striscione: "Stop sussidi al fossile". I tre, 23enni e un 39enne, sono stati portati in questura e denunciati per imbrattamento di beni culturali. I due più giovani erano già stati protagonisti del recente imbrattamento al Teatro alla Scala, in occasione della Prima il 7 dicembre. I mezzi dell'Amsa hanno già provveduto alle operazioni di ripulitura, non troppo difficoltose. "Siete degli irrispettosi. Questo non è un modo dire: questa è una", li apostrofa un, ...