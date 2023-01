Non aprite quella porta | uno degli attori ha rivelato di essere stato pagato in droga

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 gennaio 2023) John Larroquette, voce narrante nell'iconico film horror Non, hadi non aver ricevuto un compenso in forma di denaro bensì in. Ha suscitato scalpore sui social la dichiarazione di John Larroquette, star di Night Court, il quale hache il regista Tobe Hooper lo avrebbe ricompensato con dellaper la sua partecipazione all'iconico film horror Non. L'attore si è limitato a fare da voce narrante nella sequenza di apertura e ha confermato di non aver ricevuto un compenso in denaro per il suo lavoro. "Assolutamente vero. Tobe ha saputo che ero in città e mi ha chiesto un'ora del mio tempo per narrare qualcosa per questo film che aveva appena fatto. Era un ...