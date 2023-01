Noemi Bocchi | l’ex marito l’attacca | “Donna furba | è tutta un’arrampicata per ottenere qualcosa di più”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mauro Caucci, exdi, a distanza di un mese dall’intervista rilasciata a Chi è tornato a parlare della sua ex moglie ai microfoni di Massimo Giletti. “Qui non si parla di gossip, si parla di vita vera, di uomini e donne che soffrono. Quando l’ho conosciuta mi aveva fatto perdere la testa e io vedevo in lei tutte le cose belle della vita, a iniziare dalla possibilità di fare una famiglia e i miei due figli. Mai avrei voluto che accadesse tutto questo e mai lo avrei immaginato. Io ho passato degli anni terribili dopo la morte di mia madre e la separazione da mia moglie. In meno di un mese ho perso tutto”. L’uomo ha infatti raccontato di essere stato lasciato daun mese dopo la perdita della mamma. “La nostra storia si spacca il 2 ottobre del 2017, quando mia madre viene a ...

