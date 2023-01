Noce moscata ad Amici? Valeria svela finalmente la verità

Leggi su biccy

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non solo la faida tra Shakira e Piqué, questo gennaio verrà ricordato anche per il Capodanno Gate di. La produzione del talent ha parlato di fatti gravi ed ha preso seri provvedimenti per sei alunni. Sui social in moltissimi sono convinti che i ragazzi abbiano fatto un uso improprio della, ma ieri sera(che è stata eliminata) ha fattochiarezza. La cantante su Instagram ha scritto che non ha mai sniffato nulla, nemmeno la: “In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la“., le novità sulla folle notte di capodanno. L’affidabile accountNews ha parlato con due persone molto vicine agli alunni ...