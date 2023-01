No! Questa foto non è stata scattata a Roma nel 2022

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Circola unache ritrarrebbe una via disommersa dai rifiuti, accompagnata dalla strofa parafrasata della canzone “Capoccia” di Antonello Venditti: «Quanto sei bellaquann’è sera quanno Gualtieri rosseggia ancora sui Sette Colli, e le finestre so tanti occhi…». L’attacco viene rivolto all’attuale sindaco diRoberto Gualtieri, tuttavia quellagrafia non ènella capitale. Per chi ha fretta Viene condivisa ladi una strada piena di rifiuti associata a. Lanon è recente, risale al 2021 ed èa Catania. Analisi Ecco il post che ha ottenuto oltre 8 mila condivisioni Facebook: OGGI ...

