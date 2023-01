No! La Norvegia non ha detto “stop ai vaccini” per le reazioni avverse

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Circola lo screenhot di un messaggio apparso sul canale Telegram Dentro la notizia (qui, qui e qui) recante un titolo inequivocabile: «No sieri! Sono pericolosi!». Così, laavrebbeaicontro il nuovo Coronavirus, a seguito dei troppi eventi avversi nella popolazione. Sarà vero? Decisamente no. Vediamo perché. Per chi ha fretta: Dalle fonti del Governo e della Sanità norvegese non risulta che iCovid vengano sconsigliati perché collegati a eventi avversi gravi. Non si raccomanda il vaccino nella fascia tra i 5 e 15 anni, ma non lo si vieta nemmeno, purché ci sia l’autorizzazione dei genitori. Le dosi booster sono raccomandate a partire tra i 12 e 17 anni nei vaccinati che appartengono a determinate fasce di rischio. Analisi La narrazione è la ...

