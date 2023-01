No | il Blue monday non è il «giorno più triste dell’anno»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Come già accaduto in passato, anche quest’anno si è diffusa sui social la (falsa) notizia secondo cui il terzo lunedì di gennaio sarebbe il «lunedì più», il cosiddetto. Anche alcune testate italiane hanno diffuso la notizia, attribuendo l’origine della ricorrenza a «uno psicologo dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall» che avrebbe individuato nel terzo lunedì di gennaio «il momento in cui la nostra mente realizza che le feste natalizie sono terminate e che le prossime vacanze sono ancora lontane». Si tratta di una notizia falsa, che circola da quasi vent’anni. Vediamo perché. Il concetto diè stato coniato nel 2005 dallo psicologo inglese Cliff Arnall, all’interno di un comunicato stampa del sito di viaggi Sky Travel, come trovata ...

Vi siete svegliati di cattivo umore Non c'è da preoccuparsi visto che oggi, lunedì 16 gennaio, è ilriconosciuto universalmente come il "giorno più triste e deprimente dell'anno" : cade il terzo lunedì di gennaio ed è una giornata considerata fredda, con poca luce e più faticosa delle ... Oggi è il Blue Monday: cos'è e perché è un'invenzione. Ma la depressione stagionale esiste davvero