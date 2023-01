Nigeria | banditi assaltano una residenza parrocchiale | morto bruciato vivo un prete Gravemente ferito l’assistente

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’assalto alladella chiesa cattolica di San Pietro e Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro, in, è avvenuto poco prima dell’alba del 15 gennaio. Un gruppo diha provato a entrare nella. Non riuscendoci, ha dato fuoco alla casa. Padre Isaac Achi ècosì,nel rogo. Il suo assistente, padre Colins Omeh, è rimastomentre tentava di fuggire ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La notizia è stata data dal sito della Santa Sede Vatican News. Il responsabile delle relazioni pubbliche della poliziana, Wasiu Abiodun, ha confermato il violento attacco: “Le squadre tattiche della polizia di Kafin-Koro ...

