Niente manette | Messina Denaro | il dettaglio sfuggito a molti

Il Sole 24 ORE

, un cappellino di lana e un giaccone pesante marrone. E' apparso così al momento dell'arresti Matteo Messina Denaro che era in cura per un tumore da circa un anno alla clinica "La ...L'hanno appoggiato su una sedia, leai polsi, lui sotto un ritratto del generale Carlo ... " A me non mi ha mai dettonessuno, a me non mi ha mai cercato nessuno ", ha sibilato lui la ... Messina Denaro, niente manette al momento dell'arresto dei Ros - Il Sole 24 ORE Palermo, 16 gen. (askanews) - Niente manette, un cappellino di lana e un giaccone pesante marrone. E' apparso così al momento dell'arresti Matteo Messina Denaro che era in cura per un tumore da circa ...Palermo, 16 gen. (askanews) - Niente manette, un cappellino di lana e un giaccone pesante marrone. E' apparso così al momento dell'arresti ...