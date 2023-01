Niente acqua a Maccarese | Fregene e Focene | il Comune chiude le scuole

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino informa che, a causa di un intervento di Acea Ato 2 sul sistema idrico potabile nelle zone di, per la giornata di mercoledì 18 gennaio rimarranno chiuse per assenza dile seguenti: – Nido d’infanzia comunale Isola che non c’è, viale di Campo Salino 998;– Nido d’infanzia Piccoli Passi, via Santa Teresa di Gallura 11;– Scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno, via Portovenere 145;– Scuola dell’infanzia comunale Scatola Magica, viale disnc;– IC-Passoscuro, Via Portovenere 145;– IC, Via Castel San Giorgio 205, ...

