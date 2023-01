Nicola non è più l’allenatore della Salernitana | la nota ufficiale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDavidenon è più. La decisione del club granata è arrivata all’indomanisconfitta esterna contro l’Atalanta, un 8-2 senza appello che ha convinto il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Sanctis a un cambio di rotta. Di seguito lastampa con cui la società ha annunciato la separazione dal tecnico fautoreclamorosa salvezzascorsa stagione: “L’U.S.1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatorePrima Squadra il Sig. Davide. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo ...

Salernitana, Nicola sarà esonerato: si attende solo l'ufficialità Nicola, denominato "l'esperto di missioni impossibili", è arrivato a Salerno nel febbraio 2022, sostituendo Colantuono, ed è riuscito "miracolosamente" a far ottenere la permanenza in Serie A dei ...