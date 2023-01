Nicola esonerato | la Salernitana sceglie il nuovo tecnico

Sport Fanpage

Adesso è ufficiale: la Salernitana , dopo gli otto gol presi dall' Atalanta , hail tecnico Davide. "La società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in ...Davidedalla Salernitana . Dopo una notte di riflessione all'indomani della netta sconfitta subita dall'Atalanta (8 - 2) il club campano ha deciso di esonerare il tecnico torinese, il ... Nicola esonerato dalla Salernitana, la decisione di Iervolino: chi sarà il nuovo allenatore A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Tommaso D'Angelo, giornalista: "Nicola è stato esonerato durante l'intervallo di Atalanta-Salernitana, stamane è arrivata solo ...Secondo esonero dopo questa giornata di campionato. Davide Nicola è stato esonerato dalla Salernitana dopo l’8-2 rimediato ieri a Bergamo. Il club campano ha comunicato in queste ore il sollevamento d ...