Nick Kyrgios salta gli Australian Open 2023. Cos’è successo al padrone di casa e chi lo sostituisce

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023)non parteciperà agli, primo Slam della stagione incominciato oggi sul cemento di Melbourne. Il 27enneo era uno dei potenziali outsider di fronte al proprio pubblico, dopo aver vinto il torneo di doppio nella passata edizione e avere raggiunto la Finale a Wimbledon nel 2022, ma l’attuale numero 21 al mondo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio al ginocchio, che lo costringerà anche a sottoporsi a un intervento artroscopico.non potrà dunque scendere in campo martedì 17 gennaio per fronteggiare il russo Roman Safiullin e ha dichiarato che spera di tornare in scena a marzo in occasione del Masters 1000 di Indian Wells. Il suo posto in tabellone viene preso dal lucky loser ...