(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con i tredella domenica siamo entrati nel vivo del lungo fine settimana del “”, primo turno deiNFL. Nella NFC i New Yorkpassano in casa dei Minnesotache, per l’ennesima volta, crollano nel momento clou della stagione. Nella AFC vincono i Buffalo, ma con molta piùdel previsto, contro gli acciaccati Miami Dolphins, quindi stessa sorte per i Cincinnatiche piegano davvero con il fiatone i Baltimore Ravens. Il programma delsi concluderà con il Monday Night ovvero ildella NFC tra Tampa Bay Buccaneers #4 e Dallas Cowboys #5. Andiamo, quindi, a ...

OA Sport

Latira un enorme sospiro di sollievo e organizza un ultimo turno tutto all'insegna del ...visto le streghe contro i modesti Rams di questo periodo ma la ha spuntata in overtime e giocherà i... NFL Play-offs 2023, dai match domenicali del Super Wild Card Round avanzano a fatica Bills e Bengals, i Giants stendono i Vikings Utilizzare la parola "riassunto" nel titolo di un articolo in cui vi parlerò di due partite è un po' fuori luogo, ma questa è la situazione. Bene, trenta parole di incipit, posso ...Con i primi due match del sabato ha preso il via il fine settimana del "Super Wild Card Round", primo turno dei Play-offs NFL 2023. Nella prima partita, valevole per la NFC, i San Francisco 49ers impi ...