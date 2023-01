New York con lo sguardo sempre più su

Corriere della Sera

Scrive ilTimes che in genere questi prodotti 'sono economici e convenienti e progettati per avere un buon sapore. Sono commercializzati in modo aggressivo dall'industria alimentare' mentre ...Giulio Montemagno, General Manager di PPaaS per Ingenico, che è aoggi per NRF 2023, ha aggiunto: 'Il commercio digitale ha reso lo shopping online un'abitudine quotidiana per milioni di ... New York, due aerei rischiano la collisione: tragedia sfiorata in aeroporto Sta facendo il giro del mondo la cattura del boss siciliano Matteo Messina Denaro. L’arresto del successore dei corleonesi alla guida di Cosa nostra è sui principali quotidiani internazionali. I titol ...Negli anni '60, un'agenzia di adozione a New York separò due gemelli nell'ambito di uno studio «controverso». Gli amici delle due famiglie delle ragazze dovevano ...