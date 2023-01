Neve in Toscana | Abetone imbiancato E anche l' Amiata inizia a sorridere - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

È caduta la prima sospirata. In settimana si attendono altre abbondanti nevicate. 'Finalmente, era l'ora', esultano gli appassionati e gli operatori della ...Al centro: nubifragi su, Umbria e Sardegna,a 1300m. Al sud: violento maltempo in Campania. Mercoledì 18. Al nord: molte nubi, ma in prevalenza asciutto. Al centro: maltempo su ... Dove nevica in Toscana Temperature giù, finalmente l'inverno In arrivo nelle prossime ore un ciclone che provocherà un'intensa ondata di maltempo in tutta Italia. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, aria gelida di o ...È caduta la prima sospirata neve. In settimana si attendono altre abbondanti nevicate. "Finalmente, era l'ora", esultano gli appassionati e gli operatori della montagna ...