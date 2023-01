Netflix | segnali di crisi per il colosso dello streaming?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 2023 non è certo iniziato nel migliore dei modi per gli abbonati: nelle prime due settimane la scure della piattaforma è già calata su tre titoli del catalogo, e sembra imminente pure il blocco agli account condivisi. A fare scalpore è stata soprattutto l’inattesa cancellazione di 1899, enigmatica nuova serie prodotta dai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, e concepita con un piano da tre stagioni. Nonostante il telefilm fosse approdato nella Top 10 della piattaforma e avesse ricevuto recensioni alquanto positive da critica e pubblico (sia pure con alcune eccezioni), agli appassionati non è rimasto altro che un frustrante finale in sospeso, destinato a non trovare risposta. Nei giorni successivi, all’elenco delle vittime si è aggiunta anche la serie animata Inside Job:aveva già annunciato il rinnovo per una seconda ...