Nepal | trovata scatola nera aereo precipitato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le autorità delhanno ritrovato ladell’della Yeti Airlinescon 72 persone a bordo, tra cui 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Lo riporta l’agenzia di stampa Ani citando un funzionario dell’aeroporto di Kathmandu e spiegando che lasarà utile per individuare le cause del disastro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiNews

Sarà utile per individuare le cause del disastro Le autorità delhanno ritrovato la scatola nera dell' aereo della Yeti Airlines precipitato con 72 persone a bordo , tra cui 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Lo riporta l'agenzia di stampa Ani ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, cade aereo con 72 a bordo: non ci sarebbero superstiti Il velivolo, che poi ha preso fuoco, è un ATR - 72 della Yeti Airlines. Si è ... Aereo precipitato in Nepal, è stata trovata la scatola nera Cnn — Lunedì centinaia di soccorritori hanno ripreso le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal Incidente aereo mortale Ciò ha evidenziato ancora una ...(LaPresse) Il Nepal ha dichiarato per oggi una giornata di lutto nazionale dopo che un aereo si è schiantato, domenica 15 gennaio, mentre tentava ...