Nepal | nessun superstite per l’aereo precipitato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lutto nazionale, a seguito di quello che si ritiene essere l’incidente aereo più mortale innegli ultimi tre decenni.ATR72, èa Pokhara in. A bordo erano presenti 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Da quanto detto da un funzionario locale, ormaia speranza di trovare superstiti fra le persone a bordo del. Proseguono le ricerche dei dispersi e della scatola nera. Tek Bahadur KC, capo del distretto di Taksi, dove, ha detto: “Finora abbiamo raccolto 68 corpi. Stiamo cercando altri quattro corpi… Preghiamo per un miracolo. Ma le speranze di trovare qualcuno vivo sono nulle“. I dettagli del disastro: “è andato in pezzi” Il luogo ...

Agenzia ANSA

La ricostruzione dell'incidente aereo inA bordo dell' ATR - 72 della Yeti Airlines c'erano ... Da allorapiù contatto con l'aereo che pochi secondi dopo si è schiantato sulle rive del ......ferito tra i residenti Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in, schiantandosi vicino a una zona abitata. La compagnia aerea ha reso noto che sono stati recuperati i corpi di ... Aereo precipita in atterraggio in Nepal, 'nessun superstite' È l’incidente aereo più grave che si verifica nel paese dal 30 anni. A bordo dell’aereo caduto ieri a Pokhara c’erano almeno 72 persone, quindici gli stranieri, ma nessuno italiano ...Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'aereo della Yeti Airlines è caduto in fase ...