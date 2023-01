Nepal | aereo con 72 persone a bordo si schianta | tutti morti | sul volo anche 15 stranieri La Farnesina | «Verifiche su italiani»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Uncon a68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nelcentrale. L'della Yeti Airlines è caduto in fase di...

UnAtr 72, operato dalla Yeti Airlines nepalese, e' precipitato a solo un chilometro e mezzo dall'aeroporto internazionale di Pokhara, famosa meta turistica a 200 chilometri dalla capitale Katmandu,...Le speranze di trovare sopravvissuti al peggior disastrodeldegli ultimi decenni stanno svanendo: lo ha affermato la polizia, spiegando che 'è improbabile che ci siano sopravvissuti'. Le ... Aereo precipita in atterraggio in Nepal, 'nessun superstite' Un aereo Atr 72, operato dalla Yeti Airlines nepalese, e' precipitato a solo un chilometro e mezzo dall'aeroporto internazionale di Pokhara, ...C'è un triste copione da raccontare sull'incidente aereo del turboelica ATR-72/500 (marche 9N-ANC) precipitato ieri in Nepal (volo YT-691 da Kathmandu a Pokhara), provocando il decesso di tutte e 72 l ...