NBA 2023 | i risultati della notte 16 Gennaio | Paolo Banchero segna 18 punti | ma non bastano ad Orlando contro Denver

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Prosegue senza sosta la regular seasonNBA 2022-, con ben otto partite disputate tra la serata italiana di ieri e ladi oggi lunedì 16. Non mancano, come sempre, le grandi emozioni. I New York Knicks espugnano Detroit battendo i Pistons per 104-117. Partita subito in discesa per gli ospiti, che volano a +17 già alla prima sirena (22-39). Reazione dei padroni di casa nel parziale successivo, con i Pistons che ricuciono fino al -7 con cui si va al riposo di metà partita (55-62). Nella ripresa i Knicks gestiscono il vantaggio rimanendo a +10 dopo 36? (80-90), tornando nuovamente a spingere nella frazione conclusiva per il 104-117 con si chiude questa sfida. Julius Randle trascina i suoi con 42e 15 rimbalzi, insieme ai 27di Jalen Brunson. Per i ...

