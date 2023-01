Nathan Falco Briatore debutta come stilista insieme al papà

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 16 gennaio 2023)ha solo 12 anni ma è già un imprenditore in erba. Dopo essere diventato a settembre ceo della Billionaire Bears Society, al Pitti hatocon una collezione realizzata per Suns Boards in collaborazione conFlavio. Il manager ha pubblicato sui social alcuni scatti della presentazione in occasione del Pitti Uomo, in cui posa orgoglioso accanto al figlio neanche teenager. Dedicata al business man viaggiatoreindossa uno dei capiLa capsule collection cheha lanciato in coppia con suo padre per Suns Boards prende il nome di FB Privé ed è dedicata al business man viaggiatore. “La libertà è viaggiare ...