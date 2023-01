Napoli | tutti pazzi per Osimhen | la valutazione aumenta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Victornon smette di segnare e la suaancora, ora sonoper il nigeriano Victornon smette di segnare e la suaancora, ora sonoper il nigeriano del. La società ora lo valuta 140 milioni e dall’Inghilterra lo seguono. Arsenal, Manchester Untied e Newcastle hanno inviato loro emissari a seguire il nigeriano. De Laurentiis non vuole saperne di cederlo almeno per ora, se ne riparlerà a giugno. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Napoli

...in un turno di campionato aperto dall'amarezza del secco 5 - 1 incassato in casa del. Anche ... Alessandro Del Piero, rincara la dose: "Nel calcio attualedevono correre tanto, se adesso ...Sollevare la Supercoppa italiana non sarebbe la panacea dii mali, ma darebbe una sverniciata ... Ma restiamo sul. L'Inter è stata l'unica a batterlo e a metterlo sotto, il Milan l'ha ... Adani: "Nella Juve il colore è nero. Col Napoli batosta su tutti i fronti, i dubbi vanno su Allegri" L'attaccante ha chiesto al suo entourage di rinviare a giugno ogni valutazione sul suo futuro ma difficilmente il Napoli potrà trattenerlo ...«Da ragazzo sono stato un banale secchione, avevo tutti voti alti e cercavo di passare i compiti ... l’Istituto Pontano di Napoli, che ha frequentato dalle elementari fino alla licenza superiore ...