Napoli | Spalletti rinnova con il club Venerato | “Prolunga almeno di un altro anno”

Tutto Napoli

Oltre al processo sui gesti, abbastanza eloquenti ad essere schietti, tra Lucianoe Massimiliano Allegri nel dopo- Juventus , sul piano mediatico il tecnico di questa compagine in cerca di identità è sopravvissuto ai giudizi mediatici che dal non gioco per via ...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, elogia la grande stagione degli azzurri die fa il punto sull'ultimo turno di campionato. fz/mc/gsl Commenti FB L’editoriale di Chiariello: “Solo il Napoli può stracciarsi lo scudetto, Spalletti può allenare... La posizione della Juventus sull'implacabile Allegri, perché è ancora in panchina Oltre al processo sui gesti, tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri nel dopo Napoli - Juventus, sul piano ...Luciano Spalletti è pronto a prolungare la sua esperienza al Napoli per un altro anno: ne ha parlato Ciro Venerato, esperto di mercato RAI ...