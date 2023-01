Napoli | mamma e figlia partoriscono a distanza di 48 ore | “Un’emozione immensa”

(Di lunedì 16 gennaio 2023)di 48 ore Al Cardarelli di, un madre e unahanno messo al mondo due neonati adi poche ore l’una dall’altra. Le due donne hanno condiviso tutti i momenti della gravidanza, fino alle ore di travaglio. La prima a partorire è stata Mara Barone, ladi 35 anni, diventata subito dopo anche nonna. La, Paola, avuta a soli 15 anni, ha dato alla luce Giovanni, 3 chili e 4oo grammi. Mara, invece, ha messo al mondo la sua seconda, Futura, 3 chili e 850 grammi. Nella palazzina in cui vivono, a Melito (), abita anche ladi Mara e nonna di Paola, Lucia, nonna e bisnonna ...

ilmattino.it

... nella palazzina di famiglia a Melito di. 'Al piano di sopra c'è mia, Lucia , per questi bambini preziosa nonna e bisonna contemporaneamente: il suo aiuto è stato decisivo già nella ...e figlia partoriscono insieme al Cardarelli diMara ha 35 anni e nel 2002, quando nacque la figlia Paola, ne aveva 15 . Insieme hanno scelto l'ospedale napoletano per gli elevati ... Napoli, mamma e figlia partoriscono a distanza di poche ore: «Abbiamo condiviso tutto, anche il travaglio» Paura a Napoli, dove nella serata di sabato, un turista è stato investito mentre attraversava la strada in compagnia di moglie e figlia ...Madre e figlia neomamme a poco piu’ di 24 ore di distanza. Accade a Napoli, nell’ospedale Cardarelli. Mara, 35 anni, che ha dato alla luce nel 2002 Paola quando era […] Mara, 35 anni, che ha dato alla ...