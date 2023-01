Napoli | mamma e figlia di Melito partoriscono insieme | la storia di Mara e Paola

ilmattino.it

Curiosa e gioiosa coincidenza al Cardarelli :e figlia hanno partorito a distanza di poche ore. 'Io, in anticipo, ho rotto le acque e dato alla luce Futura , 3 chili e 850 grammi', racconta Mara Barone , biologa, diventata madre per la ...approfondimento 4 Ristoranti, Borghese vola aper l'episodio numero 100 Le regole alla base ... Gestisce un po' tutto, tranne la cucina, affidata ancora alla. L'idea della cucina della "... Napoli, mamma e figlia partoriscono a distanza di poche ore: «Abbiamo condiviso tutto, anche il travaglio» Curiosa e gioiosa coincidenza al Cardarelli: mamma e figlia hanno partorito a distanza di poche ore. «Io, in anticipo, ho rotto le acque e dato alla luce Futura, 3 chili e 850 ...L’incidente stradale in Corso Garibaldi. Sul posto Polizia di Stato e ambulanza del 118. Turista investito a Corso Garibaldi, mentre attraversa la strada sulle strisce con moglie e figlio. L'incidente ...