Napoli-Juve | Enrico Fedele | “Diversi calciatori in bambola nel primo tempo | bisogna ringraziare Meret”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex dirigente sportivo. Ora opinionista TV, ha parlato dele della partita vinta allo Stadio Diego Armando Maradona contro lantus di Massimiliano Allegri., nonostante il rotondo punteggio, non ha gradito il settore più arretrato della squadra, la difesa: “I difensori azzurri erano in L'articolo

CalcioNapoli24

Parecchi si aspettavano una gara assai complicata per la 'Vecchia Signora' contro ilal Maradona, ma in pochi forse avevano previsto un simile tracollo. Fresneda - Calciomercato.itNel secondo ...... che toccò l'apice della tensione in occasione del rinvio dello scontro diretto dell'ottobre 2020 dopo la direttiva arrivata dall'Asl di. De Laurentiis, Agnelli e la battaglia dei fondi: "Così ... Tifoso becca De Laurentiis dopo Napoli-Juventus: la reazione del presidente | VIDEO Dopo l’uscita dalla Champions League, il gioco non esaltante e la sconfitta roboante subita al Maradona contro il Napoli, per il tecnico toscano la riconferma diventa un affare molto complicato.Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com: "Ancora è presto e prematuro parlare di scudetto e dire che lo può perdere solo il Napoli, ma dopo la sconfitta ...