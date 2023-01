Napoli | fuga da urlo | soltanto due precedenti nell’era dei tre punti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArrivati alla 18esima giornata di campionato, quando manca un solo turno al termine del girone d’andata, ilha un distacco considerevole sulla seconda in classifica. Un vantaggio di +9che le consente di credere ancor di più al sogno Scudetto. Un distacco che non si è mai visto da quando la Serie A concede trea vittoria, ovvero dalla stagione 1994-1995. Alla 18ª giornata una distanza di 9è la più elevata mai registrata ed è stata raggiunta solo in tre occasioni nella storia di questo campionato: prima delquest’anno, è stata raggiunta due volte con la Juventus – la prima nel 2005/06 (scudetto poi assegnato all’Inter per la vicenda “Calciopoli”) e la seconda nel 2018/19. In tutti e due i casi relativi ai bianconeri, lo Scudetto non è mai ...