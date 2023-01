Napoli-Cremonese | ottavi di Coppa Italia in diretta TV e streaming

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la straordinaria e sfavillante goleada messa a segno dalvenerdì scorso al ‘Maradona’ contro la Juventus, tornata a Torino con ben cinque reti subite, gli azzurri scenderanno di nuovo in campo davanti ai propri tifosi domani sera 17 gennaio alle ore 21.00 per disputare glidi finale dicontro la. Vediamo insieme i dettagli del match, quali sono le probabili formazioni e dove vedere laTV esi prospetta essere una partita dal profilo piuttosto interessante: da un lato i grigiorossi stanno attraversando un periodo di crisi condito da ben tre sconfitte consecutive subite in ordine contro Juventus, Hellas Verona e Monza, e dall’ultima posizione in classifica ...

Commenta per primo Un altro pezzo di storia nel mondo arbitrale. Il match di Coppa Italia tra, domani alle 21, sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi. Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte andranno a comporre una terna tutta al femminile, dopo averlo fatto lo scorso ...Sarà una terna per la prima volta tutta al femminile quella che dirigerà, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 21 allo stadio Diego Maradona. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà l'arbitro della gara coadiuvata dalle ... Napoli-Cremonese di Coppa Italia e Napoli-Roma di campionato, biglietti in vendita da oggi alle ore 12. Disponibili ... ROMA - Dopo il passaggio del turno di Inter, Torino, Roma e Fiorentina, in settimana saranno assegnati gli altri quattro posti per i quarti di finale ...Insieme a Tiziani Trasciatti e Francesca Di Monte il primo fischietto donna in massima serie dirigerà la partita del Maradona ...