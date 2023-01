Napoli-Cremonese nella storia | terna arbitrale tutta al femminile

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sarà unaper la prima voltaalquella che dirigerà, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 21 allo stadio Diego Maradona. La garain programma domani martedì 17 gennaio alle 21, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, entra

Commenta per primo In vista della sfida di Coppa Italia contro il, il nuovo tecnico dellaDavide Ballardini ha diramato la lista dei convocati: Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr. Difensori: Aiwu, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Sernicola, Valeri, ...Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Coppa Italia train programma domani, martedì 17 gennaio, alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con ...Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "L'Editoriale", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: Sull’esonero di Nicola“Mi aspetto anche l’esonero di De Sanctis. All’ ...Il Napoli entra nella settimana del derby con la Salernitana con una notizia bomba sul mercato. Arriva la decisione di Giuntoli e Spalletti ...