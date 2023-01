Napoli-Cremonese | deciso l’arbitro del match | sarà la prima volta in assoluto

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilè pronto a fare il suo esordio in questa edizione di Coppa Italia: domani, alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno la, gara valida per gli ottavi di finale.la quartache le due squadre si affrontano in Coppa Italia: finora ilha sempre vinto, senza mai subire gol. La vincente delsfiderà la Roma ai quarti di finale: i giallorossi hanno vinto 1-0 contro il Genoa con gol di Paulo Dybala.Maria Sole Ferrieri CaputidelL’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha anche comunicato le designazioni ufficiali per le ultime gare degli ottavi di finale di Coppa Italia. ...