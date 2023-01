Napoli Cremonese Coppa Italia | orario | formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la vittoria scintillante contro la Juventus, ilè sempre più primo in campionato con un vantaggio di nove punti sul Milan. Ora la squadra di Spalletti è attesa dall’impegno incontro la, che ha appena esonerato Alvini per Ballardini. L’obiettivo è passare il turno ed affrontare la Roma che ha avuto la meglio sul Genoa.disi può vedere la partita? Il match, valido per gli ottavi di finale della2022/23, si gioca martedì 17 gennaio alle ore 21 nello stadio Diego Armando Maradona di. Il matchsarà trasmesso in diretta tv ...

Commenta per primo Ildomani sarà già in campo, di fronte laper gli ottavi di finale di Coppa Italia. Anche se la testa dei tifosi partenopei è ancora a quanto accaduto venerdì, con quel netto 5 - 1 ...Anno nuovo, allenatori nuovi. Il 2023 si apre con due cambi in panchina in Serie A, si raggiunge quota sei dall'inizio del campionato. A farne le spese Massimiliano Alvini () e Davide Nicola (Salernitana). gm/gsl"Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno di giocare in una squadra forte come il Napol" Potrebbe partire titolare contro la Cremonese in Coppa Italia Bartosz Bereszynski. L'ex terzino della Samp ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Sarà una terna per la prima volta tutta al femminile quella che dirigerà Napoli-Cremonese, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani ...