Napoli - Cremonese | arbitra Ferrieri Caputi | terna tutta al femminile

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un altro piccolo passo dentro la storia: in attesa che vengano designate in Serie A (e, come detto, succederà presto), ecco che il 'triplete' arbitreràin Coppa Italia (...

SSC Napoli

Un altro piccolo passo dentro la storia: in attesa che vengano designate in Serie A (e, come detto, succederà presto), ecco che il 'triplete femminile' arbitreràin Coppa Italia (domani, ore 21). Maria Sole Ferrieri Caputi, Tiziani Trasciatti e Francesca Di Monte comporranno la terna tutta femminile in Coppa Italia, dopo averlo fatto in ...Daa Juve - Monza, ecco le designazioni degli ottavi di Coppa Italia:Martedì 17 gennaio ore 21: Ferrieri Caputi Var: MARINIGiovedì 19 Gennaio ore 15 ATALANTA - ... Napoli-Cremonese di Coppa Italia e Napoli-Roma di campionato, biglietti in vendita da oggi alle ore 12. Disponibili ... La partita Napoli - Cremonese di Martedì 17 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per la sfida di Coppa Italia contro la ...