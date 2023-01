(Di lunedì 16 gennaio 2023) Radjaè nuovamente in Sardegna. Dopo essersi allenato in solitaria con i personal trainer dell'agenzia specializzata Maluka Football in Belgio, in attesa di risolvere il suo contratto con l'...

Radjaè nuovamente in Sardegna. Dopo essersi allenato in solitaria con i personal trainer dell'... il centrocampista ex Roma e Inter è tornato nella sua, dove ha la famiglia e dove ...Secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, potrebbe essere la volta buona per il quarto ritorno di Radjaal. Il giocatore belga, che al momento è ormai ai margini della rosa dell'Anversa, si dovrebbe svincolare il 1° febbraio, e da quel momento in poi sarebbe libero di trovare un ... Nainggolan a Cagliari, Ranieri e la piazza sperano nel rinforzo tutto grinta e esperienza Il belga potrebbe incontrare la dirigenza rossoblù. Sarebbe un ritorno importante per tornare ad ambire alla risalita in Serie A ...Per il difensore centrale si lavora a uno scambio Goldaniga-Chiriches con la Cremonese, anche se non si esclude neppure Bianchetti. Da domani la squadra ad Assemini per preparare la sfida con il Citta ...