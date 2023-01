(Di lunedì 16 gennaio 2023) A 36 anni, dopo un ventennio di carriera nel circuito, Rafariesce ancora a sorprendere, come dimostra il successo al primo turno dell'Australian Open 2023 contro il britannico Jack Draper, il ...

Tiscali

Ma al momento di riprendere il gioco,si accorge che la racchetta con cui voleva continuare la partita non c'è. "Il raccattapalle mi ha preso la racchetta" dice al giudice di sedia e a Draper, ...è in missione a Melbourne. Il maiorchino cerca il 23° titolo Slam della suacarriera. Il primo passo verso la gloria è stato fatto nella notte. Nel match d'esordio agli Australian ... Nadal, è incredibile: 'Il ballboy mi ha preso la racchetta!' | VIDEO A 36 anni, dopo un ventennio di carriera nel circuito, Rafa Nadal riesce ancora a sorprendere, come dimostra il successo al primo turno ...Ecco cosa si sa. Racchetta rubata a Nadal, i fatti Ha dell’incredibile quel che è accaduto durante la sfida tra Nadal e Draper nel primo turno degli Australian Open. Sul sito del Corriere dello Sport ...