Nadal-Draper oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Rafaelsfiderà Jacknel primo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Debutto per nulla agevole per il campione in carica, che sfiderà il talentuoso 21enne di Sutton. C’è da dire che l’urna non ha agevolato, che ha pescato uno degli avversari peggiori per le teste di serie, ma allo stesso tempo battere un giocatore del calibro dipotrebbe voler dire molto di più (magari rispetto a un primo turno agevole) per lo spagnolo. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Rafa a partire favorito.non è apparso in gran spolvero nella United Cup, come dimostrano le due sconfitte, ma anche lo stessoè apparso ancora un po’ ...