Mykhailo Mudryk dallo Shakthar Donetsk al Chelsea per 100 milioni di euro | il club ucraino ne dona 24 ai soldati di Mariupol

Calciomercato.com

Con la vendita del calciatore 22enneal Chelsea , lo Shakhtar Donetsk si è assicurato una cifra di 100 milioni di euro , 70 di parte fissa e 30 di bonus. E una parte di questi, circa 24 milioni di euro , saranno donati ai ...Il passaggio didallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un club il cui proprietario è l'oligarca ucraino Rinat ... Chelsea, UFFICIALE l'acquisto di Mudryk: durata del contratto da urlo Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un club il cui proprietario è l'oligarca ...Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un club il cui ...